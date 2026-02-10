美國突發航運警告！建議油輪「遠離伊朗」 國際油價一夕暴衝

國際油價週一（9日）收盤上漲。圖為一艘航經荷莫茲海峽的油輪。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（9日）收盤上漲逾 1%，主因美國運輸部（DOT）發布警示，建議懸掛美國國旗的船隻在通過荷莫茲海峽與阿曼灣時，應盡可能遠離伊朗領土。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 81 美分，或 1.3%，收在每桶 64.36 美元。

布蘭特原油期貨上漲 99 美分，或 1.5%，收每桶 69.04 美元。

美國運輸部旗下的海事局（Maritime Administration）週一指出，歷來通行荷莫茲海峽與阿曼灣的船隻，均面臨遭伊朗部隊登船盤查的風險，最近一次事件甚至發生在 2 月 3 日。該機構並建議，美國籍船舶在荷莫茲海峽向東航行時，應盡量靠近阿曼一側行駛。

此舉再度引發市場對美伊緊張局勢可能導致原油供應中斷的憂慮。全球約5分之1的石油消費量，須經由位於阿曼與伊朗之間的荷莫茲海峽運輸。

原油交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 表示：「本週的原油交易走勢，乃至本月剩餘時間，與基本面關聯不大，而是取決於市場是否持續為與伊朗相關的地緣政治風險注入或排除風險溢價。」

稍早油價一度走跌，延續上週的跌勢，原因是美國與伊朗在形容雙方會談「具正面進展」後，承諾將持續進行間接談判。

不過，伊朗外交部長週六警告，若美軍發動攻擊，伊朗將打擊美國在中東的軍事基地。近期美軍已加強在該地區的海軍部署。

瑞銀（UBS）原油分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「局勢發展極難判斷，只能逐日觀察，目前市場正等待第二輪談判的具體日期出爐。」

