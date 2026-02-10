自由電子報
不只黃金！「這貴金屬」也漲瘋了

2026/02/10 09:38

週一（9日）黃金價格上漲。（彭博）週一（9日）黃金價格上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（9日）黃金價格上漲，衝破每盎司5000美元關卡，白銀也大漲超過6%。

黃金現貨價上漲1.9%，報每盎司5056.21美元。

4月交割的黃金期貨收高2%，報每盎司5079.40美元。

《路透》報導，道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，今日（金價）主要驅動因素是美元走勢，且市場對經濟數據、尤其是就業數據疲軟的預期日益加深。

投資人正密切關注本週稍晚的美國非農就業報告、消費者物價指數（CPI），以及首次申請失業救濟金人數。

B2PRIME Group創辦人兼執行董事Eugenia Mykuliak說：「持續來自央行、以中國為中心的需求，已成為重要的穩定力量和市場風向球。」他補充指出，穩定的央行黃金買盤，正為市場築起結構性的底部支撐。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲6.3%，報每盎司82.86美元。

現貨鉑金上漲0.8%，報每盎司2112.56美元。

現貨鈀金上漲1.3%，報每盎司1727.75美元。

