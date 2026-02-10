羅伯特清崎加碼買進600枚銀幣 喊白銀今年將衝200美元

羅伯特清崎（圖右）看好白銀後市，認為銀價在2026年有機會達到每盎司200美元以上。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）透露自己又加碼買進600枚銀幣，並重申看好白銀後市，認為銀價在2026年有機會達到每盎司200美元（約新台幣6310元），甚至更高。

羅伯特清崎今（10日）稍早在社交平台X發文，透露自己剛剛又加碼買了600枚美國鷹洋銀幣 （American Silver Eagle），並指目前白銀現貨價約為每盎司82美元（約新台幣2587元），但他依然堅信，白銀在今年有機會達到每盎司200美元，甚至更高。

羅伯特清崎也在文中，再度表達對美元前景的擔憂，直言美元正陷入麻煩，持有法定貨幣儲蓄的人將是最大的輸家。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示「精明的投資者正在增持實體白銀。目前實物白銀供應非常短缺。」、「白銀的極端波動反映了人們對2026年貨幣穩定和通貨膨脹的深切擔憂。」、「銅呢？它的用途比銀和金加起來都多。」、「明智之舉。白銀可以抵禦美元疲軟。目前白銀價格為每盎司82美元，如果美元繼續下跌，價格可能超過200美元。真正吃虧的是那些持有法定貨幣的人。」等。

