東京旅遊出差必看！日本人票選關東最舒適商務飯店TOP 5

日本媒體一項針對關東地區的受訪者的調查中，三井花園飯店榮獲客房最舒適的商務飯店第一名。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本商務飯店的多數房型將必要功能緊湊集結，讓住宿過程更加順暢，無論是商務出差還是私人旅行都能利用，因此也成為許多訪日遊客的首選，有日本媒體針對關東地區的民眾進行調查，詢問他們「哪家商務飯店的客房最舒適？」，結果「三井花園飯店」（三井ガーデンホテルズ）獲得第一。

日本媒體《ねとらぼ》與問卷網站「Voice Note」合作，針對關東地區的受訪者進行調查，主題為「你認為客房最舒適的商務飯店是？」榮登第一名的是「三井花園飯店」，得票率 10.5%。

報導指出，三井花園飯店以東京都為中心展店，品牌理念為「Stay in the Garden」，打造與日常不同的優雅高品味空間。客房設計以提供「樂趣」與「由衷的放鬆」為核心，配備使用舒適的家具及暖色調照明。同時，為了提供具有地方特色的住宿體驗，每家飯店的客房皆反映其所在地域的特性，讓賓客能享受在地化的獨特感受。

第二名則是APA Hotel（アパホテル），得票率 9.6%。報導指出，APA Hotel 以「新都市型飯店」為概念，致力於提供精緻品質、優秀功能性，以及符合環境的舒適空間，讓賓客在住宿期間獲得安全、安心與安眠。

客房設備因飯店與房型而異，有些房型配備大尺寸液晶電視、追求極致舒眠的原創床墊「Cloud Fit」、以及吸頂燈等設施。飯店同時注重尊重賓客隱私，並透過精心挑選的室內裝潢，提升整體滿意度。

第3名為得票率8.3%的華盛頓飯店（ワシントンホテルプラザ）；東橫INN（東横イン）和里士滿飯店（リッチモンドホテルズ）則以7.6%並列第4名。

