Costco出口驗收據不只是防偷竊！6大必檢真相曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的老顧客都知道，在結完帳離開賣場前，必須把收據拿在手上，交給出口處的工作人員檢查，並在收據上劃上一道記號，才能離場。不過為什麼 Costco 要安排員工在出口「驗收據」呢？專家解釋，這不僅是單純地「防偷竊」，而是有6大原因。

長期在 Costco 任職、經營 YouTube 頻道「The Costco Dude」的員工指出，Costco 選擇在出口而非收銀台檢查收據，最主要的原因是為了維持人流順暢。

他表示，Costco 賣場經常大排長龍，若在收銀台逐一確認「收據品項是否與購物車商品數量一致」，勢必拖慢結帳速度，這也是會員最不樂見的情況。因此確認收據的任務，便交由出口處的工作人員負責。至於Costco究竟在檢查什麼？其實不只一項，而且原因也不只是「懷疑你偷東西」。

確認商品是否重複或漏刷

驗收據的首要目的，是彌補結帳過程中可能出現的人為疏失。尤其在大量採購或一次購買多件商品時，重複刷條碼，甚至漏刷，都並非罕見情況。

一名負責出口驗收的 Costco 員工坦言，不論是多刷、少刷，甚至完全沒刷到，都是實務上常見的狀況。「員工和顧客都是人，都會犯錯。多數人以為我們是在抓小偷，但其實人為疏失比刻意偷竊來得多。」

特別留意高單價商品

理財專家John Liang 指出，對於價格較高的商品，Costco 會特別謹慎。一般來說，只要單件商品價格超過 300 美元（約9539元新台幣），通常會由主管再次確認購買紀錄。

確認商品確實是「當天購買」

透過檢視收據，出口人員可以確認購物車內的商品是否確實為當天消費，這也是 Costco 防範潛在偷竊或詐欺情況的一道防線。一名Costco 員工就表示，他會確認收據上的日期代碼，同時檢查購物車底部，確保沒有遺漏任何商品。

至於收據上那道醒目的記號，也有實際用途。網友指出，劃記可防止收據重複使用，避免有人拿著同一張收據，再次裝滿相同商品試圖離場。

確保顧客拿到所有優惠

Costco 經常推出限時折扣與促銷方案，出口人員也會順便確認顧客是否確實享有優惠。有網友就分享，曾在出口被提醒可調整價格，成功補回折扣差額。

確認後場商品與加購項目是否領取

部分商品並不陳列在賣場，例如電玩主機、iPhone 等電子產品、珠寶或禮品卡，需由員工從後場取出。

The Costco Dude 指出，負責取貨的主管通常也會同步確認收據。另有網友補充，出口人員也會檢查顧客是否已領取禮品卡等高價值商品，或確認加購項目（如保險、AppleCare）是否完成。

確認領取的是「正確商品」

驗收據能確保顧客從後場或上鎖櫃位拿到的是正確商品。有網友指出，出口人員會比對收據上的編號與商品外包裝的編號，因為偶爾主管也可能拿錯商品。

