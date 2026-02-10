想學有錢人、卻一直學錯人？日媒曝 : 過去富人與現在富人的「1關鍵」差別

過去富人和現在富人的思維大不同，日媒一句話點出關鍵差異。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往財務自由或希望朝「成為富人」的方向前進，在吸收理財與致富知識時，常會參考財務成功人士所寫的書籍與經驗談；現今市面上多數財富與勵志類書籍，其實多出自老一輩富人之手。也正因如此，「過去的富人」與「今天的富人」在思維上的差異往往被忽略，但這卻恰恰是理解財富世代轉換的關鍵所在。

日媒指出，「過去的富人」和「今天的富人」最大的差異「不在於收入數字」，而是他們對「努力」的理解方式，幾乎完全相反。

傳統世代的有錢人，往往把「努力是美德」視為成功的核心信條。他們習慣對年輕人耳提面命，要求「拚命努力」、「咬牙撐過去」、「現在再苦也要忍」。書店裡常見的勵志書，多半出自這一代人之手，內容充滿熱血與吃苦耐勞的價值觀。

專家指出，過去的富人有著的這樣的思維並非毫無道理，畢竟他們正是靠這套邏輯一步步往上爬。

但新一代的富人，特別是所謂的「億元級玩家」，思考方式卻徹底不同。表面上看，他們同樣長時間投入工作、付出極大心力，但在他們心中，幾乎不存在「我正在努力」這種感覺，其原因很簡單，他們所做的就是自己真正想做、會感到興奮、甚至帶有使命感的事情。

因為全心投入、樂在其中，即使工作時間很長，也不會感到痛苦；也幾乎不會出現「提不起勁」或「缺乏動力」的問題。對他們而言，「我要再加把勁」這類自我喊話毫無必要，更不會拿來要求別人。他們不會強調自己有多努力，更不可能抱怨「我這麼努力卻沒有回報」。

但新一代富人專注於自己想做的事情，把不想做的事情交給別人去做。這讓他們能夠始終全心投入工作，保持熱情。

專家指出，從本質來看，新一代富人的高績效關鍵，並不是咬牙苦撐，而是那種「我想做、一定要由我來做」的強烈衝動。這種內在動機，會自然催生出驚人的專注力。在那樣的狀態下，人不會意識到自己在努力，只會完全沉浸其中，類似所謂的「心流」或運動員口中的「進入狀態」。

日媒指出，要達到高水平，重要的是要有強烈的「想做」或「我要自己做」的慾望。在這種狀態下，你不會覺得自己在努力，但當你的注意力消退後，你會獲得一種滿足感，這也正是「以前的富人」與「今天的富人」之間，最決定性的思維差異。

