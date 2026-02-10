不用進辦公室也能領高薪！2026年10大熱門遠端工作一次看

「不限地點工作」的職缺，可允許員工百分之百遠端辦公，是許多不想進辦公室工作的人，心目中最佳的工作形式。遠端工作示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管許多公司陸續發布返回辦公室的命令，導致遠端工作的職缺數量下滑，但仍有不少求職者希望能找到遠端工作的機會，而「不限地點工作」（work-from-anywhere）的職缺，可允許員工百分之百遠端辦公，且可在任何國家或任何時區工作，而遠端職缺平台 FlexJobs 在日前發布了最新研究報告，揭露了2026年最熱門的10大不限地點工作職缺。

FlexJobs 對於其 2025 年資料庫中超過 6 萬家企業的分析，整理出提供最多不限地點工作機會的產業與職務類型。報告顯示，不限地點工作的前5大職涯領域依序為電腦與資訊科技、專案管理、行銷、傳播以及營運。

請繼續往下閱讀...

FlexJobs 的職涯專家法蘭娜（Toni Frana）表示，這類職位為那些能在遠端環境中穩定產出高品質成果的員工，提供了「極高的工作彈性」。

法蘭娜指出，軟體工程師、資料分析師等以專案為導向、數位化程度高的職務，本就適合非同步工作模式；但即便是客戶經理或社群媒體經理等需與客戶互動的職位，也同樣能跨地點、跨時區執行。

但不限地點工作的機會相當稀少。法蘭娜指出，2025 年所有遠端職缺中，僅約 5% 符合不限地點工作的定義，且多半集中於資深職位。在 FlexJobs 資料庫中，不限地點工作的職缺僅有 3% 屬於入門級，77% 為具經驗職位，另有 20% 為管理階層。

針對如何爭取這類高度競爭的職缺，法蘭娜建議，求職者應「重質不重量」，與其大量投遞制式履歷，不如針對每一個職缺量身調整申請內容。她也提醒，求職者應清楚凸顯自身的遠端工作經驗，以及過去在職務中展現的溝通、組織與適應能力，才能在眾多競爭者中脫穎而出。

根據 FlexJobs 的數據，以下為不限地點工作機會最多的10大職位，和Payscale數據所得的平均年薪水準：

1.軟體工程師（Software Engineer）：97,382 美元（約 309.4 萬元新台幣）

2.社群媒體經理（Social Media Manager）：60,254 美元（約 191.4 萬元新台幣）

3.產品經理（Product Manager）：100,142 美元（約 318.2 萬元新台幣）

4.客戶經理（Account Manager）：95,956 美元（約 304.9 萬元新台幣）

5.資料分析師（Data Analyst）：70,011 美元（約 222.4 萬元新台幣）

6.內容寫手（Content Writer）：58,371 美元（約 185.4 萬元新台幣）

7.AI 工程師（AI Engineer）：134,047 美元（約 425.9 萬元新台幣）

8.專案經理（Project Manager）：82,878 美元（約 263.3 萬元新台幣）

9.業務開發代表（Sales Development Representative）：51,130 美元（約 162.4 萬元新台幣）

10.產品設計師（Product Designer）：95,807 美元（約 304.4 萬元新台幣）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法