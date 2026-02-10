AI燒向Google！首次在財報中新增AI風險 擬發200億美元債擴大業務規模

Google首次在財報中新增AI風險，擬發200億美元債擴大業務規模。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司Alphabet首次在年度報告中新增了人工智慧風險，CNBC報導，知情人士透露，Alphabet計劃透過發行債券籌集200億美元（約新台幣6320億），為了重返債務市場為其人工智慧建設提供資金，公司承認，人工智慧的興起及其在基礎設施方面的大量投資，帶來了新的風險。

報導指出，在上週稍後發布的年度財務報告中，Alphabet強調了人工智慧對公司核心廣告業務的潛在影響，以及由於其昂貴的投入而最終可能出現「產能過剩」的情況。

Alphabet在提交給美國證券交易委員會的文件中表示：「為了滿足人工智慧訓練和推理以及傳統雲端運算服務的運算能力需求，我們正在與第三方營運商簽訂大量租賃協議，這可能會增加成本和營運複雜性。」 Alphabet 還表示，大型商業協議也可能增加「我們、我們的交易對手或供應商違約時的責任和義務」。

Alphabet 財報中的1個主要數字是1850億美元（約新台幣5.85兆），這代表了公司今年可能在資本支出方面投入的最高額度，是其 2025 年資本支出的兩倍多。

知情人士透露，Alphabet計劃透過發行美元債券籌集200億美元，以支持其人工智慧策略。由於細節保密，這些知情人士要求匿名。他們表示，此次債券發行將分四期進行，其中包括一筆100年期英鎊債券。其中一位知情人士還補充說，該債券認購額已超額五倍。

彭博社率先通報了這項債務融資計劃，最初預計規模將達到150億美元（約新台幣4740億）。

Alphabet 於去年11月發行了 250億美元（約新台幣7900億）的債券 。預計到 2025 年，其長期債務將增加四倍，達到 465 億美元（約新台幣1.47兆）。財務長 Anat Ashkenazi 在上週的財報電話會議上表示，公司在考慮整體投資時，“我們希望確保以負責任的財務方式進行投資，並確保投資得當，同時保持公司健康的財務狀況。”

在電話會議上，當被問及什麼事情讓高管們夜不能寐時，執行長皮查伊回答說：“計算能力”，並補充道：“電力、土地、供應鏈限制，如何才能提高產能以滿足當前這種非凡的需求？”

總的來說，Alphabet、微軟以及亞馬遜由於大量採購高價晶片、建造新設施以及購買連接所有設備的網路技術，預計今年資本支出將比 2025 年達到的歷史水準增加 60%以上。

Google人工智慧策略的核心是 Gemini，它是Google的大型語言模型和人工智慧助手，正與 OpenAI 的產品和 Anthropic 的 Claude 展開正面競爭。

皮查伊在財報電話會議上表示，Gemini AI 應用目前的月活躍用戶超過 7.5 億，高於上1季的 6.5 億。

隨著越來越多的消費者採用生成式人工智慧，Google必須面對用戶減少網路搜尋使用量的潛在風險，這意味著該公司佔據主導地位的廣告業務可能會發生變化。這也是Google首次在其財務報告中將此風險納入風險評估部分。

「我們和我們的競爭對手都在不斷調整以適應這種變化，並提供新的、不斷發展的廣告形式，」文件中寫道。 “但我們無法保證能夠有效且具有競爭力地適應這種變化，也無法保證這些廣告形式、策略和產品一定會成功。”

