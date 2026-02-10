豪華養老院VS終身租屋 78歲老翁親揭殘酷現實

豪華養老院VS終身租屋，78歲翁親揭殘酷現實。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休時，選擇1次性豪華養老院好，還是終身租房更合適呢？7旬老翁現身揭殘酷事實，日媒報導，1名78歲老翁松本誠一（化名），雖然擁有約1億日圓資產，完全有力能住進豪華養老院，但他選擇「租屋養老」，因不需支付1次性房貸，只要他對伙食或週邊環境不滿意，他就會搬走，然而與其同齡的朋友，因選擇1次砸4000萬日圓入住豪華養老院，來確保最終歸宿，如今因管理層動，服務質量下降，餐食種類簡化了，一些熟悉的員工也離開而苦惱，但因支付1次性入住費後，已沒錢另找住處，讓其後悔不已。

日媒報導，松本曾是東京一家大型製造業的經理，擁有約1億日圓（約新台幣2000萬）,以其資產完全有能力入住東京市中心的1家豪華養老院，然而，他卻選擇了租屋養老，目前獨自居住在神奈川縣的1家租屋式養老院。

松本進一步指出，與他同年的1位朋友，則選擇1次性支付了4000萬日圓（約新台幣800萬）搬進了養老院。當時，朋友勸我：「你永遠不知道什麼時候會被房東趕出去，你應該現在就為自己的最終歸宿做好準備」。但松本當時很抗拒花數千萬日圓買1個地方，然後把它變成自己的最終歸宿。

幾年後，松本和他朋友的境遇發生了翻天覆地的變化，他的朋友目前正因養老院管理層的變動而苦惱。

松本說「前幾天我和他通電話時，他抱怨說自從管理公司更換後，服務質量明顯下降。餐食種類簡化了，一些熟悉的員工也離開了。他說：『我付了4000萬日圓，根本沒錢搬出去另找住處。』根據合同，大部分款項已經分期支付，即使現在取消合同，也只能拿回一小部分。

相較於朋友後悔1次性砸錢入住豪華養老院，松本則完全可依自己的好喜，選擇自己喜好的住所，松本說，只要他對食物品質或週邊環境不滿意，他都會提前1個月通知就搬走，目前他已換過3家養老院。

松本進一步指出，目前他對這裡的伙食很滿意，但如果將來需要護理，覺得現在的機構服務不夠完善，會再找更合適的地方。因為沒有1次性付清房款，所以即使取消也不會造成太大的經濟損失，松本覺得最理智的做法是把錢存在銀行，需要的時候再付。

松本目前每月支付約30萬日圓（約新台幣6萬）的資產服務，符合他預期。

