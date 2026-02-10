美國老牌服飾「迷因股」效應全面發酵 靠1則廣告重返華爾街焦點

美國老牌服飾品牌AE成功將爭議轉化為實質收益，9日與品牌代言女星Sydney Sweeney 一同現身紐約證券交易所敲鐘造勢。（路透、品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕紐約證券交易所（NYSE）9日迎來了1位不同尋常的敲鐘嘉賓，好萊塢新生代女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）身著一席標誌性的單寧套裝，與American Eagle （NYSE: AEO） 執行長傑·修頓史坦共同敲響開盤鐘。

外媒指出，這不僅是一場明星造勢活動，更象徵著這間老牌服裝零售商，已靠著「迷因化」策略在資本市場死而復生。

這場活動主要為慶祝American Eagle銷售額大幅成長，不過，在去年夏天，由史威尼主演的廣告活動「Sydney Sweeney Has Great Jeans（與Genes同音）」（席德妮史威尼擁有好的牛仔褲（基因）」，因帶有雙關意味的標語，迅速在社群媒體炸開，還引發了美國左右派的「文化戰爭」。

保守派將史威尼視為傳統審美的回歸，美國總統川普甚至在Truth Social發文力挺，寫道：「席德妮史威尼，一名註冊共和黨人，拍了目前最『火熱』的廣告。那些牛仔褲簡直是『賣到斷貨』。」而另一方則批評這則廣告根本在消費族群議題。

American Eagle當時對輿論也做出了回應，在社群媒體上表示，該廣告「過去是、現在也始終是關於牛仔褲的」，並表示品牌將持續鼓勵消費者以自己的方式、自信地穿著牛仔服飾。

不過，這場「爭議」最終還是轉化為實質收益。外媒報導指出，部分分析師將American Eagle視為潛在的「迷因股」，因自2025年7月該廣告發布以來，史威尼的影響力一度帶動了股價在盤後交易中暴漲超過23%，散戶投資者對此展現了極高興趣，品牌執行長傑·修頓史坦也坦言，與史威尼的行銷合作，有助於鞏固品牌在年輕世代心中的定位。

