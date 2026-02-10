非關稅壁壘談判零進展！ 川普政府不耐再嗆「上調對南韓關稅」

美國貿易代表葛里爾（見圖）日前告訴南韓外長趙顯，若美韓非關稅壁壘問題磋商毫無進展，將上調對南韓關稅。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部長趙顯9日透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前證實，若美韓非關稅壁壘問題磋商毫無進展，川普（Donald Trump）政府將上調對南韓關稅，改善美國對南韓貿易逆差的局面。

韓聯社報導，趙顯9日下午出席在南韓國會舉行的問政會，簡介了近期訪美成果，並作如上表述。

趙顯稱，葛里爾當面告訴他，美方不斷努力改善對南韓等多國的貿易逆差局面，曾請求李在明政府對美進行投資，同時努力解決非關稅壁壘問題。然而南韓對美投資進度緩慢，非關稅壁壘磋商進展也不理想。

葛里爾還說，美國同時將與其他國家討論非關稅壁壘問題，「沒有太多時間關注南韓市場」；若相關磋商進展不順利，美國將上調對南韓關稅以改善貿易逆差局面，並請求南韓理解。

此外趙顯指出，美國代表團將在本月訪韓，與南韓就涵蓋核動力潛艦、濃縮鈾與乏燃料後續處理等事宜的「美韓安全所有合作項目」（暫譯）展開討論。

