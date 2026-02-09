抄底淘金客湧現 站穩「5000美元」成金價上漲關鍵

金價能否維持在5000美元以上引發關注。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在經歷異常動盪的一週後，逢低買進的投資人湧現，金價再次漲破每盎司5000美元。Pepperstone集團分析師艾西里（Ahman Assiri）說，黃金能否穩定在5000美元關卡以上，「對於決定市場是否從反應性回升過渡至持續性上漲，至關重要」。

現貨黃金台灣時間9日晚間10時50分上漲1.44%報每盎司5037.56美元，在上月底金價經歷空前暴跌後有所反彈，自從其1月29日創史上新高以來，金價已收復一半跌幅，白銀價格也上漲。

請繼續往下閱讀...

週末公佈的數據顯示，中國人民銀行已連續15個月買進黃金，突顯中國需求的強勁，這是金價這波暴跌前，持續走高的主因之一。

美國財政部長貝森特8日受訪，將黃金市場的劇烈波動歸咎為中國投機性暴漲後的拋售。他說：「黃金的波動，中國的情況有點混亂，他們不得不收緊保證金要求，所以金價在我看來像是典型的投機飆漲回落。」

投機性買進、地緣政治動盪以及對聯準會（Fed）獨立性的疑慮推升金價上漲，但上週該漲勢突然逆轉，進而提振美元，使美元出現1月初以來首度單週收漲，道瓊首度漲破5萬點大關。

華爾街日報也指出，中國配置財富的優質選項並不多，房地產市場低迷、國內股市波動較大、銀行利率維持低點，因此從被稱為「大媽」的精明中年女性，到Z世代的年輕人全湧入黃金，作為保值手段。

世界黃金協會的數據顯示，中國投資人去年購買約432噸的金條和金幣，年增28％，占去年全球購買總量的3分之1。

今年初，隨著美元走貶、債券收益率下降以及各國央行買入，全球投資人搶購黃金和其他貴金屬，推動貴金屬的漲勢；追逐風險的投資人更是利用槓桿加碼交易。凱投宏觀氣候與大宗商品經濟學家胡賽因（Hamad Hussain）說：「這越來越像一場投機狂潮。」

上月30日，金銀價格出現數10年來最大單日跌幅，此後貴金屬市場波動劇烈，在中國的社群媒體上，一些虧損的散戶抱怨，他們高點進場，然後被「割韭菜」。目前中國一些銀行收緊保證金要求，限制客戶大量借款購買貴金屬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法