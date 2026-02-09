高市首相勝選政局更穩 市場預測日本股市上看6萬1

日本國會眾議院大選結果出爐，自民黨獲得壓倒性勝利，將讓首相高市早苗獲得更大的授權，推行她的經濟政策。分析師指出，在政治趨於穩定下，日經225指數年底時上看6萬1000點。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本國會眾議院大選結果出爐，自民黨獲得壓倒性勝利，將讓首相高市早苗獲得更大的授權，推行她的經濟政策。分析師指出，在政治趨於穩定下，日本的經濟將穩定成長，通膨逐漸下降，股市繼續攀高，實質薪資可望轉成正成長。

Asymmetric Advisors日本股票策略師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）表示：「從股市的角度來看，自民黨的壓倒性勝利非常可喜，因為它消除了前首相安倍晉三遇刺以來一直困擾自民黨的諸多政治不確定性。」

包括西原里江（Rie Nishihara）在內的摩根大通策略師將日經225指數今年底的目標上調至6萬1000點，較9日收盤5萬6363.94點還有8.2%的上漲空間，理由是預期日本政治局勢更加穩定。

日本銀行1月下旬公布經濟展望報告，已將日本2026財年（4月1日起至2027年3月底）的經濟成長預估由0.7%上調至1%，並預估該財年的平均通膨將低於2%。經濟學家指出，隨著通膨壓力開始減輕，預期實質薪資會揚升。

日銀指出，隨著其他國家經濟恢復成長，日本GDP（國內生產總值）將溫和成長，並認為在政府經濟措施和寬鬆的金融環境支持下，物價和薪資上漲將形成良性循環。薪資趨勢是日銀衡量下次升息時間的主要考量。

日銀在1月的經濟展望報告中指出，名目薪資可能增至史上最高，因為今年春季的勞資協商預計將要求大幅度加薪。日本最大的工會組織、日本勞動組合總聯合會（Rengo）尋求至少5%的加薪幅度，與去年相同。而日本企業的初步反應正面，包括第一生命壽險公司和Kewpie已暗示將加薪6%以上。

