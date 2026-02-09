Costco最佳5款自有品牌獨家新品 冬季必購已掀起熱議

一些costco全新產品和回歸的季節性熱門商品已經在社群媒體上引發熱議。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco旗下的Kirkland Signature系列經常推出深受會員喜愛的當季獨家商品。冬天一些全新產品和回歸的季節性熱門商品已經在社群媒體上引發熱議。如果您正在計劃二月份及以後的Costco購物之旅，gobankingrates報導，以下是五款您應該添加到購物車中的最佳Kirkland Signature新品。

1. 巧克力曲奇棒蛋糕（Chocolate Chip Cookie Bar Cake）

巧克力曲奇餅是Costco烘焙區的新品，迅速成為顧客的新寵。它一口就能嚐到蛋糕、曲奇和奶油的美味。「我昨晚試吃了！太棒了。絕對值得購買」，一位顧客在Reddit上分享道。價格21.55美元。

2. Kirkland Signature 日常乾面巾（Kirkland Signature Daily Dry Facial Towels）

Kirkland 另一款在社群媒體上爆紅的新品是Kirkland Signature 日常乾洗面巾。截至目前，四盒（每盒 200 條）售價僅略高於20美元。這款面巾產自韓國，柔軟吸水。若需要一款溫和的產品，能夠去除肌膚上的水分和彩妝，又不會令肌膚乾燥緊繃，不妨試試這款乾面巾。

3. 柯克蘭招牌香蒜醬義大利麵沙拉（Kirkland Signature Pesto Pasta Salad）

Costco於2026年1月初推出了新的預製食品：Kirkland招牌香蒜醬義大利麵沙拉。這款沙拉以煮熟的螺旋狀小意麵Trottole為底，拌入馬蘇里拉起司球和香蒜醬。每包22.17美元。

4. 花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）

如果你喜歡花生醬，一定會愛上柯克蘭招牌花生醬怪獸餅乾。這款餅乾以棕色奶油餅乾麵團為底，加入了滿滿的花生醬碎、燕麥片和巧克力塊。只要12美元，就能買到一盒24塊餅乾，也就是說每塊餅乾只要50美分。

5. Kirkland Signature 女士羊毛靴（Kirkland Signature Women’s Shearling Boot）

Kirkland Signature女士羊毛靴是今年冬另一款值得加入購物車的新品。這款靴子內襯舒適的羊毛，有助於保持雙腳溫暖。不到35美元，對於預算有限的消費者來說，這是一款非常經濟實惠的冬季靴子替代品，尤其適合在寒冷月份需要舒適易穿脫的靴子的人。

