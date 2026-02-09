千元預算怎麼吃7天？複製Google官方提示詞 打造高CP值餐食計畫

Google近期在官方部落格發布文章，示範如何運用旗下AI助理Gemini協助理財規畫，其中一項就是透過簡單提示詞，請Gemini協助設計「省錢的餐食計畫」。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google近期在官方部落格發布文章，示範如何運用旗下AI助理Gemini完成預算規畫，並提出10種協助管理日常開銷的實用情境。其中最貼近日常生活的一項，就是透過簡單提示詞，請Gemini協助設計「省錢的餐食計畫」。

AI從分析支出結構到精準設定採買預算，這樣的應用場景，也讓不少網友聯想到過去日本綜藝節目《黃金傳說》中「一個月一萬日圓」的生活挑戰，藝人必須在有限預算內自行張羅三餐與生活開銷。不同的是，如今有了AI從旁輔助，這類省錢挑戰似乎更容易落實於日常。

請繼續往下閱讀...

以下依照Google官網示範的範例指令，將預算調整為新台幣1,000元，看看Gemini會如何規畫？

「我每週的飲食預算是200美元（換成台幣1,000元）。請產生一個為期7天的飲食計畫，使用低成本且季節性的食材，並以表格提供分類的採購清單與各項物品的價格估算。」

Gemini回覆指出：在台灣，每週1,000元的伙食費（平均每天約142元）若想吃得飽又兼顧營養，「自煮」與「選用當季盛產食材」是兩大關鍵。以2月台灣春節前後、初春時節為例，白蘿蔔、高麗菜、大白菜、花椰菜與柑橘類正值盛產期，價格相對親民、品質也最佳，此外，並依傳統市場與連鎖超市如全聯的平均行情，清楚規畫出7天的備餐藍圖。

除了設定整體1,000元的採買框架，Gemini也提出多項省錢撇步，包括：挑選市場收攤前的折扣品項、留意全聯的即期標籤，以及以豆製品部分取代肉類等做法。

同時，也建議採取「一次煮兩頓」與「一菜多吃」的料理策略，例如：滷肉燥或燉肉可煮成一大鍋，搭配白飯或麵條分食多餐；清燉蘿蔔雞湯則以雞肉與白蘿蔔熬出清甜湯頭，肉可作為主菜、湯品則延續使用，進一步拉長食材效益。這樣的結果，似乎也顯示AI工具在日常消費場域中的應用價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法