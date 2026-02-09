近3萬元、台灣限量18瓶 嬌蘭攜手施華洛世奇鎖定高端收藏市場

法國嬌蘭以全球限量千瓶、結合手工工藝的藝術級瓶身設計，再度測試市場對高單價香氛的接受度，也折射出高端香氛產業正加速朝藝術化與收藏化方向布局的趨勢。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕百年精品香氛品牌法國嬌蘭今年春季再度以限量收藏款測試市場買氣，此次推出的「CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水琉晶珠櫻蜂印瓶」，全球僅生產2,030瓶，台灣配額18瓶，定價2萬9,500元，主打結合水晶工藝的藝術級瓶身設計，反映高端香氛市場朝向藝術化、收藏化與高單價布局的趨勢。

該作品以日本賞櫻文化為靈感，延續品牌每年重新詮釋經典蜂印瓶的傳統，並攜手擁有百年水晶工藝底蘊的施華洛世奇，將櫻花意象轉化為立體水晶裝飾，使香氛瓶身昇華為兼具藝術價值與收藏意義的珍品。

請繼續往下閱讀...

瓶身以柔粉櫻花為主題，透過細膩的水晶切割與拋光工藝，呈現春日光影般的層次變化，花瓣帶有微微洋紅光澤，整體宛如一件水晶珠寶；完成水晶裝飾後，工坊工藝師再以絲線與流蘇為瓶頸進行最後點綴，並置入飾有燙金蜂印的白色禮盒中，強化其收藏性。

香氛調性則以清新花香為核心，前調由佛手柑與綠茶揭開序幕，中調櫻花與丁香交織，並伴隨茉莉的純淨氣息，尾韻則以白麝香收束，營造溫潤柔和的春日氛圍。

此次限量版採125ml蜂印瓶搭配30ml隨身噴霧的雙容量組合，全球僅2,030瓶且每瓶附專屬編號，將於嬌蘭線上旗艦店與指定香氛精品店限量上市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法