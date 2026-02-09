輔信1月營收月減年增 核心佈局中長期發展

輔信將於第二季啟動下一年度產品開發規劃，提前因應主要晶片平台世代更新節奏。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕嵌入式電腦與邊緣運算解決方案供應商輔信科技（2405）1月營收1.35億元，月減1.5%、年增14.5%。管理層指出，第一季為傳統淡季，公司短期營運以既有專案穩定執行為主，同時也持續佈局AI與邊緣運算、工業自動化、機器視覺、智慧應用等中長期成長方向，相關專案訂單將依進度推進，可望於第二季後逐步明朗。

輔信表示，1月營收表現主要受惠於美國、日本及亞太部分區域市場，其中日本市場在互動式終端服務機（Kiosk）與視訊監控相關專案維持穩定交付，美國市場則以資料備援與系統保護類型專案持續推進。相較之下，歐洲市場因記憶體及部分關鍵零組件價格波動，客戶的出貨節奏較原先預期保守，公司持續與客戶協調專案時程與交付規劃，審慎因應市場變化。

在產品與研發布局方面，公司近年新產品開發已提前因應AI與邊緣運算應用趨勢，目前邊緣AI PC相關產品已成為公司新產品規劃的重要方向，且多數產品已於去年底前完成開發，有助公司在市場需求存在而專案執行節奏受外部環境影響的情況下，維持產品線完整性與專案承接彈性。

同時，輔信亦將於第二季啟動下一年度產品開發規劃，提前因應主要晶片平台世代更新節奏。有鑑於供應鏈環境變化，集團亦採取策略性備貨，並透過彈性規格與平台選項，維持零組件供應穩定性，降低價格波動與交期不確定性對整體營運的影響。

