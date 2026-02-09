漢田生技元月營收年增117.94％ 創單月歷史新高

漢田生技（1294）公布1月合併營收達9,043 萬元，年增 117.94%，創單月歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布1月合併營收達9043萬元，年增 117.94%，創單月歷史新高。

漢田表示，自去年下半年起客戶補貨需求強勁、拉貨動能一路延續至今年，帶動 1 月營收首度跨越新台幣9000萬元關卡，此一突破不僅反映需求回溫，更象徵公司在擴產完成後營收規模邁入新階段。

漢田董事長李雨霖表示，漢田長期維持約80%的客戶留存率，客戶基盤穩健，「客戶不是問題，產能準備就緒，接下來的關鍵在於新品。」

李雨霖指出，公司將以研發與行銷整合能力協助客戶持續打造明星產品，讓成長動能由補貨延伸至新品拉動，進一步推升稼動率。

今年公司也將導入多項獨家新素材並推出新產品，聚焦全年齡層、接受度高的應用情境，目標打造下一個具規模的明星產品。

台灣市場軟袋包材滲透率仍僅約3.7%，預期未來5年市場可望維持15~20% 成長，漢田具備1.91億包年產能，並以千萬分之一的極低破包率維持品質可信度，研發端每年可推出超過170項新品。

公司看好2026年營收可望重回雙位數成長軌道，隨稼動率上升，營運槓桿效益可望逐步體現，推升獲利彈性。

