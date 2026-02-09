和椿1月營收創同期新高 2026年展望看法正向

和椿科技1月營收2.57億元，創下歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化解決方案供應商和椿科技（6215）1月營收2.57億元，月減9.8%、年增80.8%，創下歷年同期新高。展望2026年，管理層對於整體營運維持正向看法，將持續投入研發與市場布局，聚焦半導體、AI、高效能運算及電子製造等關鍵產業，在供應鏈資本支出與產線升級需求延續的帶動下，透過實績累積與技術深化，穩健推進營運成長。

和椿表示，從今年美國消費性電子展（CES）所展現的產業趨勢以及實際導入客戶的成功案例來看，智慧機器人與自動化物流已成為高科技與半導體產業不可逆的發展方向。公司持續以「智慧製造、智慧物流、智慧服務」為核心應用主軸，深化自動化關鍵零組件、機器人設備與模組，以及機器人系統整合等三大核心技術。

和椿指出，公司也將結合系統整合能力與AI軟體應用，穩固半導體與AI高科技產業背後的自動化關鍵零組件與機器人解決方案供應商角色。近期已協助電子產業客戶導入智慧搬運解決方案，成功實現跨樓層產線物流自動化。亦攜手知名顯示卡大廠導入智慧搬運機器人，有效提升產線運作彈性。

和椿強調，隨著半導體、顯示卡、電子製造與高科技產業持續追求產線效率、良率與彈性化生產，智慧搬運與自動化物流已從「輔助角色」轉為「核心環節」。公司長期專注於智慧機器人控制、搬運模組、自動化系統整合與關鍵零組件供應，成功切入多家半導體產線，成為智慧製造背後不可或缺的技術夥伴。

