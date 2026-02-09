建通台灣新廠效益浮現 1月營收創56個月新高

建通1月營收4.21億元，月增13.44%、年增138.55%，創56個月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通 （2460）1月營收4.21億元，月增13.44%、年增138.55%，創56個月新高，主要受惠於台灣特殊新型銅材廠銷量穩步上升，加上傳統端子業務持續增溫。管理層表示，後續隨著特殊銅材訂單量逐月遞增，以及各項銅材的開發案逐步開出，公司今年將正式迎來營運翻轉的成長轉捩點。

建通指出，公司近年透過積極轉型，旗下「高雄特殊新型銅材廠」的投資成效已逐漸顯現。該廠自去年正式量產後，產出規模隨良率提升與客戶認證通過而逐月增量，產品涵蓋高導電匯流銅排、細晶銅桿及異型導體銅材，AI伺服器散熱專案也將在市場上開始推廣、未來將可滿足伺服器、電力傳輸及新能源車供應鏈。

建通觀察，過去台灣高規格銅材多仰賴進口，現在公司已經具備無氧銅與低雜質煉製能力，可大幅提升導電率。隨著全球節能規範趨嚴，市場對高品質銅材需求熱絡，預期特殊銅材營收占比將在2026年持續攀升，成為驅動毛利回升的核心動能。

在傳統優勢業務方面，隨著中國市場2027年將全面實施的「新型國標半絕緣插頭（GB1002-2024）」規範，建通打造「一次成型」發明專利製程，在當地具備高度競爭力，獲得各大電器廠商青睞，陸續洽商啟動認證與採購轉換，建通也對此做好大規模量產的事前準備，預計自今年將迎來一波強勁的更換潮訂單，進一步推升端子產品的獲利幅度。

此外，建通在越南的廠房更鎖定傳統端子再生商機，利用一條龍式的下料回收、煉製及生產，顯著增加訂單競爭力。管理層強調，今年

是集團集團策略調整後的關鍵一年，藉由生產分工優化體質，隨著特殊新型銅材、中國新型半絕緣插頭，以及傳統端子優化三大推力齊發，對於今年營收雙位數成長的看法深具信心。

