一銀統籌昭安國際50億元聯貸 超額認貸115％

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦昭安國際5年期新台幣50億元聯貸案，原預計募集40億元，在13家金融機構踴躍參與下，承諾金額達86億元，超額認貸比率約115％，最終簽約金額為50億元，充分顯示金融同業對該公司經營及未來發展深具信心。

昭安國際50億元聯貸案於2月9日舉辦簽約儀式，由第一銀行擔任統籌主辦及管理銀行，並邀集土地銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、玉山銀行、臺灣銀行、台新銀行、國泰世華銀行、元大銀行、永豐銀行、凱基銀行及安泰銀行等13家金融機構參貸。

昭安國際深耕化纖領域逾40年，為國內化纖產品買賣領導廠商，除穩固核心本業外，更展現卓越經營策略，積極推動資產活化與價值升級，成功轉型為具備產品運營及不動產開發能力的綜合性集團；昭安國際物流園區及南崁六福廠廠辦已營運多年，後續還有即將完工的南美智慧園區開發案，將持續吸引科技產業進駐，建立化纖本業、物流及不動產開發之多引擎發展模式，為公司注入長期且穩定的獲利動能，奠定永續經營之堅實基礎。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，支持中小企業發展不遺餘力，提供全方位財務支援及完善優質的金融服務，已連續16年蟬聯中小企業放款市佔率第一名，截至2025年底放款餘額正式突破兆元大關，創下歷史新高紀綠。

展望未來，一銀將持續作為各產業最堅實的金融後盾，發揮金融業影響力，引領供應鏈及客戶共同落實環境永續，提升「永續金融，第一品牌」的長期價值。

