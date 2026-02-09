維田1月營收創22個月新高 看好第二季表現更佳

維田1月營收9090萬元，創下最近22個月新高表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）1月營收9090萬元，月增4.12%、年增35.64%，創下最近22個月新高表現，維田表示，目前接單情形良好，出貨狀況穩定，預期第二季後的營運狀況將能更上一層樓，在下游訂單持續增溫之下，成長動能可望逐季上升。

維田觀察，受惠於智慧物聯網（AIOT）、邊緣AI（Edge AI）相關應用的剛需帶動，現階段的整體工業電腦產業景氣仍屬活絡，市況相對獲得支撐。近期雖仍受到記憶體缺貨及價格飆漲干擾，但公司已做好萬全準備，目前對營運影響較輕微。

維田進一步指出，旗下首季接單情況良好，智慧交通、智慧醫療專案均有進展。智慧醫療新專案產品自於去年底順利取得ISO 13485醫療器材品質管理系統認證，樣品已在客戶端送測中，預期交通及醫療專案，下半年皆能發酵貢獻營運動能。

從終端需求來看，在AI應用普及帶動下，歐美市場表現值得期待，公司近年加強耕耘的東南亞、印度市場亦有成果。在外部性影響逐漸淡化後，公司看好AI應用長期發展，持續深入邊緣AI工業電腦產品布局，並藉由新專案再添成長動能，盼營運打底之後，能繳出亮眼成績單。

