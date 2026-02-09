泰博指控工會背後有集團操控勞資糾紛 提出三大罪狀

泰博今召開記者會，指控工會秘書長三大罪狀。圖為泰博董事長陳朝旺。（泰博提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕出現勞資糾紛的醫材廠泰博，董事長陳朝旺今發出聲明，強調工會聘用一個外部人秘書長汪英達，他不是泰博的員工，但他如果在工會裡面指點，企圖影響他人的行為，這些都是違法。

陳朝旺指控汪英達有三大罪狀。第一、嚴重破壞台灣的產業秩序。自從工會去年成立之後，這四個多月來，他利用工會的名義向地方政府、中央政府檢舉，說公司哪裡有問題、哪裡有問題。

請繼續往下閱讀...

而且汪英達不是泰博工會的一個秘書長而已，他現在也是亞旭電腦、華碩關係企業工會的秘書長。他也威脅亞旭要罷工，說亞旭、華碩有一大堆勞工問題，甚至在電子五哥，在台積電的子公司-世界先進，都準備要做這些事。而且他已經創造更多的汪英達們，他的種種行為不是在解決勞資爭議問題，是嚴重的破壞台灣的產業結構。

第二、嚴重破壞台灣的民主選舉程序。陳朝旺表示，工會說要罷工，走了罷工流程，舉行了罷工投票。他們說，工會成員有38位，參與罷工投票的有25位。贊成的有23票，反對的有2票，結果罷工通過了。但泰博目前為止有接近1000個員工，他們38個人就來決定要罷工，非常荒謬。

第三、嚴重破壞台灣的金融證券市場。陳朝旺說，他們還恐嚇公司，「你們公司怕不怕成為國際事件？你們怕不怕公司股票跌幾支停板？」這不是嚴重的破壞台灣的金融證券市場嗎？

陳朝旺最後嚴重的警告並嚴肅的呼籲，台灣的政府要重視這件事情。它不是單一公司的事情，他是有計畫的在破壞台灣的產業結構。汪英達們不是一個汪英達，他背後一定有個集團。可能衍生到國安的問題，請重視這個問題，應該要立即啟動調查。

