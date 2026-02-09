台灣人去越南旅遊人數被這小國「直落三」 擠落至第六位

根據越南國家統計局的數據，台灣的入境遊客人數為10.1萬人，排名從第三位下滑至第六位。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕柬埔寨首次超越台灣，成為越南第三大入境遊客來源國，1月入境遊客人數達22.3萬人次，是去年12月份的三倍。

根據越南國家統計局的數據，台灣的入境遊客人數為10.1萬人，排名從第三位下滑至第六位。俄羅斯和美國則分別是越南的第四和第五客源國。

旅遊業內部人士將旅遊業的蓬勃發展歸功於柬埔寨的地理位置接近、旅行成本低廉以及交通便利。

柬埔寨航空目前每天營運10個飛往越南的航班，並已將其航線網絡擴展到包括從金邊飛往金蘭灣、峴港和富國島的航班。

金邊至金蘭灣的新航線每週兩班，暹粒至金蘭灣的航線計劃於2026年年中開通。作為東協成員國，兩國互免簽證。

由於簽證政策放寬和旅遊推廣活動廣泛開展，越南1月接待了250萬外國遊客，創下單月遊客數量新高。

韓國遊客人數超過中國，成為最大客源市場，遊客人數近49萬人次。中國遊客人數為46萬人次。

