五福受惠史上最長寒假 看旺Q1表現

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）今日公布2026年1月營收6.86億元，月增8.31%，較去年同期衰退2.39%。五福指出，2025年農曆春節落於1月，基期相對較高，但在今年春節移至2月的情況下，1月營收仍幾乎追平去年營收，預第一季在史上最長寒假助攻之下，看旺營收能持續保持成長動能，對於今年首季與全年表現持高度樂觀態度。

五福表示，2月市場利多消息不少，包括9天春節連假的爆發式出國需求，已使長短線產品預訂率接近滿載，緊接著228連休假期，更吸引年後短期旅遊需求持續湧入。此外，隨著航空運能持續擴充，包括3月起「台北－富國島」太陽富國航空直飛，以及長榮航空「台北－青森」增班，五福已完成相應包機與機位配置，提前鎖定獲利空間，挑戰營運巔峰。

五福說，2026年有衝刺「百億營收」的戰略目標，並強化營運風險管控，因此預計每年投入逾千萬預算，在今年全面啟動大規模數位轉型，將聚焦三大方向，其中，在資安升級、電子簽章、導入Google Workspace 企業生態系，強化營運韌性方面，將透過資安系統升級加固，建構高標準數位防線以保護客戶資料。內部流程方面，將導入電子簽章，提升與旅客、供應商的簽約效率，達成 ESG 無紙化目標並縮短作業週期。在技術應用層面，透過全面導入 Google Workspace 生態系與 Gemini AI，輔助業務開發、自動化生成行程文案與市場數據分析；此外，藉由 Google 雲端工具串聯全台服務據點，實現多人即時協作與資訊零時差，將科技力轉化為實質產值。

除了數位佈局，五福旅遊亦持續深耕線下通路、強化服務溫度，預計3月於三峽、中壢、新竹等高消費區域開設新門市。針對2月27日登場的高雄巨蛋春季旅展，將推出日韓、東南亞及歐美長線早鳥優惠，提前搶佔第二季及暑假旅遊市佔。

