穎崴今年上半年產能滿載 緊急擴產因應

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、台股股后穎崴（6515）今晚舉行新竹場尾牙活動，受惠AI需求旺，公司今年上半年確定產能滿載，下半年展望樂觀，全年營收預估年增兩位數，有機會逐季成長並持續創新高，邏輯IC測試座並將成為全球第一；董事長王嘉煌指出，穎崴去年包含薪資、季度獎金、員工分紅及持股信託，員工去年平均年薪約35個月，其中有10%員工拿到最高50個月，去年發放員工獎金與分紅等總計逾新台幣8億元。

談到AI應用與市場前景，王嘉煌指出，今年被視為AI發展元年，預期趨勢將持續數年，隨著測試裝置投資龐大，AI產品測試時間延長，客戶相關測試裝置需求看好，他舉例日月光測試產能需求從去年第四季開始，帶動整體需求與產能無法去因應，穎崴已積極啟動擴產計畫。

在產能擴充上，穎崴朝兩方向發展，一為租賃廠房，已租用新廠房，估計可增加三到四成 ，預計四月起開始認列開銷，以應對短期需求；自建新廠則與高雄市政府完成土地簽約，預計明年底完工，將大幅提升探針等零件自製率，待新廠完工後，探針零件自製率目標達80%，整體探針產能擴增2–3倍。

就美國市場布局與策略，王嘉煌指出，初步評估後，美國設點地點可能改變，選項包含 Arizona與德州，預計於今年下半年做出最後決定，初期以QC center（品質控制中心）為主，最終則建立在地工廠與技術能力，預期在地生產與服務訂單量將會增加。

展望今年，王嘉煌表示，今年探針卡需求將較預期更快成長且金額更高，整體今年營收雙位數成長，能否逐季創新高，取決於客戶擴產及設備到位速度，很有機會達成。今年穎崴在AI的GPU、CPU測試座市場預期增加，隨著AI晶片腳數增加，整組測試座價格將提高。

穎崴執行副總經理陳紹焜指出，穎崴去年北美市場營收佔比重約68%，今年佔比預期進一步提升；7奈米以下先進製程產品已占營收逾83%，隨著3奈米產能擴大，預估今年佔比預期更高；目前訂單能見度約四個月，上半年產能滿載已確定，下半年展望樂觀。

在CPO（共同封裝光學）方面，王嘉煌說明，因採用全新製程與裝置，開發複雜度高，穎崴與主要客戶合作持續推進，相關設備預計於上半年確定，今年底前預期有少量工程試產機會。

他並表示，穎崴現有員工近1200人，因應擴產，還會增加人力，預計年底目標超過1500 人；產能擴充後，邏輯測試座將居世界第一。員工薪酬與福利方面，穎崴去年薪酬結構包含保障14個月薪資、季度獎金、員工分紅及持股信託，各員工去年平均年薪約35個月，去年發放員工獎金與分紅等現金支出總計逾新台幣8億元。

