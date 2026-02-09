德州州長經濟顧問訪台 會晤企業強化台美交流

德州前眾議員、友台連線成員傑西·傑頓（前排右3）今日應邀請來台。（黑石財經提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕適逢台美經濟議題持續受到關注，德州前眾議員、友台連線（Taiwan Caucus）成員傑西·傑頓（Jacey Jetton）今日應台灣民間企業黑石財經邀請來台，與多家上市櫃企業針對赴美投資、供應鏈安全、強化台美產業韌性等議題交換意見，日商住友電工台灣分部亦參與會議，顯示台美產業對接同時牽動日系夥伴，跨國供應鏈合作趨勢升溫。

根據主辦單位黑石財經統計，今日與會企業包括藥華醫藥（6446）、高力（8996）、宣德科技（5457）、泓辰材料（3616）、鐙鋒氫科技等。受邀來台的傑西·傑頓在德州議會任內，不但通過「表達支持強化與台灣夥伴關係及台灣在全球角色」的友台決議案，並成立跨黨派友台連線，主導德州議會通過決議支持台灣加入世界衛生大會等國際組織。

請繼續往下閱讀...

黑石財經觀察，台灣駐休士頓辦事處先前曾對傑西·傑頓的友台舉措深表認同，在官網發文表達謝意。傑西．傑頓目前是德州州長辦公室經濟顧問，負責推動台美經貿交流，看好台灣與德州的友好姊妹關係已達38周年，非常歡迎台灣企業赴德州投資，同時也感謝台灣官方推動台美友好的努力，以及感謝台資企業對德州的投資貢獻。

藥華藥代理發言人羅小惠表示，因應全球市場需求持續成長，將投資美國約4600萬美元（約新台幣14.5億元）設立子公司及製造廠，正式建構「台美雙生產基地」的新營運模式；宣德董事長蔡鎮隆則指出，在全球11個生產基地中，集團位於美國廠區的生產重要性正在日益增加。

同台的高力策略長黃宏興則強調，企業對於接近客戶、滿足客戶的需求已經成為顯學，將與美系AI客戶共同布局未來戰略能源領域。鐙鋒氫董事張佑華則專注氫能源未來的重要性，認為電力供應是AI發展最重要的瓶頸，得電力才得AI算力。

黑石財經執行長溫建勳過去曾提及，台積電（2330）將提早、擴大美國投資，今天進一步提到面對全球供應鏈重組，台灣企業宜加速與民主夥伴展開經貿合作，以立足台灣、布局全球。泓辰材料發言人黃思涵則說，公司深耕多年鋰錳鐵（LMFP）獲美國能源部推薦，將努力成為非中的供應鏈的首選。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法