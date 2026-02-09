美超微在臺首件聯貸案 中信銀領軍17.65億美元助攻AI布局

中國信託銀行今（9）日宣布，最長3年期、等值17.65億美元美超微電腦聯貸案完成籌組。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託銀行今（9）日宣布，最長3年期、等值17.65億美元美超微電腦聯貸案完成籌組，該案由中國信託銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，與東方匯理銀行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）台北分行共同主辦，共獲21家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近1.8倍，最終以等值17.65億美元完成簽約，本聯貸案將提供SMCI在AI營運的資金基礎。

中信銀行表示，美超微電腦是Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI）旗下全資子公司，該聯貸案為SMCI集團首度在臺籌組聯合授信案，極具指標意義，SMCI為全球高效能運算（High Performance Computing, HPC）、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，深耕綠色運算與高效能節能設計，產品廣泛應用於資料中心、AI訓練與推論等關鍵領域。

SMCI董事長梁見後於嘉義出生，深耕全球科技產業，成功帶領SMCI成為國際級科技大廠，堪稱「臺灣之光」。隨著全球AI與資料中心需求持續成長，SMCI憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，鞏固其市場競爭地位，此次選擇臺灣作為籌資據點，不僅展現SMCI對臺灣金融市場的高度信任，也象徵其與臺灣產業及金融體系深化合作的重要里程碑。

本案銀行團成員包含中信銀行、東方匯理銀行台北分行、玉山銀行、台新銀行、彰化銀行、華南銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、西班牙對外銀行台北分行、永豐銀行、臺灣中小企銀、三菱日聯銀行台北分行、法國巴黎銀行台北分行、匯豐（台灣）商業銀行、兆豐銀行、安泰銀行、凱基銀行、板信銀行、台中銀行、東亞銀行台北分行，總計21家金融業者共同參與，超額認購近1.8倍，最終以等值17.65億美元完成簽約，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景給予高度肯定。

