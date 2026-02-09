台股封關在即 國泰金提醒留意年假期間國際市場變動 強化避險資產配置

隨著金馬年即將到來，國泰證券預期美國貨幣政策走向、地緣政治變化仍是影響市場的兩大重點。（國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2月11日是台股最後封關交易日，2月23日開盤恢復交易，休市時間長達11天，隨著金馬年即將到來，國泰證券預期，2026年「美國貨幣政策走向」、「地緣政治變化」仍是影響市場的兩大重點；國泰投信則提醒，封關期間美股及國際市場仍正常運作，投資人應留意長假期間受到國際市場波動所帶來的潛在風險。

國泰證券表示，隨著美國聯準會（Fed）政策立場持續轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場出現大幅修正的風險相對有限，有助於維持資金環境的穩定。然而，地緣政治不確定性仍干擾市場情緒，推升避險資產需求，帶動黃金市場於2025年全年累積漲幅超過60％，反映投資人在市場不確定性高的環境下，對於資產分散與保值功能的重視。

請繼續往下閱讀...

展望2026年的投資策略， 國泰證券指出，「AI」仍是市場核心主軸。AI龍頭企業憑藉技術優勢與規模效應，獲利有望成長，具中長期投資吸引力；同時，AI應用推動資料中心擴建，使電力需求顯著提升，建議投資人可關注電力與相關基礎建設產業，惟需留意訂單交貨期偏長、負債比快速拉高的公司所帶來的風險。

此外，若降息幅度超過預期，可能引發貨幣市場資金大量轉向債市鎖利，投資人可留意科技、大型金融、公用事業等信用體質佳之債券，以提升投資組合的穩定度與韌性。

國泰投信則提醒，封關期間美股及國際市場仍正常運作，投資人應審慎檢視持股、適度調節水位，避免長假期間受到國際市場波動所帶來的潛在風險。

國泰投信指出，2026年AI應用與半導體仍是全球投資焦點，防守部位可適時增持將在2月26日除息的國泰永續高股息（00878），基金持有金融保險族群占比約3成，尤其13家上市金控2025全年稅後純益5863.2億元，有望為含金量高的ETF增加配息底氣。

此外，除了台灣市場，國泰投信建議投資人可關注日本不動產投資信託（REITs）市場，鑒於日本股市告別失落30年，正迎來高度成長，加上目前日圓匯率偏低，再貶空間有限，此時持有日圓資產有相對進場優勢，可趁勢布局，透過多元化的國際資產配置，捕捉日股成長紅利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法