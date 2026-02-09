全家超商1月合併營收93.8億元 年增5.74％

全家（5903）便利商店今（9日）公布1月合併營收為93.8億元，相較去年同期年增5.74％；轉投資的全家國際餐飲（7708） 1月營收為2.39億元，年增1.43%。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今（9日）公布1月合併營收為93.8億元，相較去年同期年增5.74％；轉投資的全家國際餐飲（7708） 1月營收為2.39億元，年增1.43%。

全家表示，去年農曆春節落於1月，基期較高；今年1月營運表現，受惠一般福袋提前完銷、年菜預購等春節氛圍應景商品買氣熱，整體業績仍較去年同期成長。

1月泛鮮食部分，運用「IP肖像聯名」、「年節應景」兩大概念推出多款新品，結合日本高人氣療癒角色「ASAMIMICHAN」，推出minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤等草莓季新品，帶動烘焙業績成長。

「年節應景」則結合「開運」、「招財」推出多款春節開運鮮食，如紅運烏魚子紹興飯糰、福氣魚四喜開運便當、年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」等，有效推升飯糰、便當等相關商品業績向上。

本月Let’s Café攜手合作夥伴UCC，並由雙冠軍咖啡師團隊監製，推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，再增Let’s Café成長動能；匠土司則在新品「生土司」上市及販促活動推動下，銷售亮眼，業績成長一成。

同步掌握社群熱題推出多元獵奇口味新品，如研發挑戰香菜控味蕾的話題新品「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」等，帶動義大利麵業績成長，沙拉更有超過一成的好表現，一般商品的點心零食、餅乾則因福袋熱銷，助攻業績成長一成以上。

截至115年1月31日止，全家便利商店總店舖數達4460家，展望2月營運，農曆春節將長達九天假期，景點、幹道、車站商圈店舖將湧現返鄉及走春人潮，春節後更將迎來開學、開工促銷活動，皆可望點燃業績成長引擎。

