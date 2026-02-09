精誠元月營收創同期高 企業AI落地需求續強

精誠元月營收44.61億元。圖為精誠董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日公告元月營收44.61億元，年增39.19%，創同期新高。該公司指出，元月延續去年底的成長動能，既有客戶的持續合作與相關專案認列，挹注營收成長，又以企業用戶軟體授權、系統建置及續約需求帶來的貢獻為主。

精誠指出，企業對於AI應用落地仍有強烈需求，帶動相關專案與服務營收也持續成長。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，精誠說，企業對AI應用投資持續升溫，對於系統整合、資料串接與跨平台管理的服務與需求倍增，更需要精誠在資訊整合與API串接多元平台的核心能力，將持續聚焦AI應用的深化與落地，作為企業推動AI應用與營運轉型的重要支撐。

另外，配合台商出海戰略，精誠持續布局亞洲，提供企業建廠或擴展海外據點需要的各項資訊服務，透過當地生態圈合作伙伴，精誠全球IT服務可提供企業跨區交付能力，並解決商流、物流與金流等跨國繁瑣的作業流程，今年也預計持續增加服務據點。

