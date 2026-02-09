7旬老夫妻帶著398萬退休金移居鄉下 半年後女兒「見1幕」驚呆

日媒以真實案例揭示，退休移居鄉下並非單純的「節省開銷」選項。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕搬到鄉村生活似乎是不少退休族的嚮往，但許多真正搬到那裡的長人卻面臨著意想不到的現實。日本一對居住在都市、年約70歲的夫妻，在退休後帶著約2000萬日圓（約新台幣398萬元）退休金，搬遷至海邊小鎮的一棟獨棟平房，希望展開悠閒的第二人生，卻在短短半年內，陷入老年移居的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在東京出生、長大的齊藤幸子（化名，70歲），她與丈夫正明（化名，71歲）在退休後，為了展開人生的第二篇章，帶著2000萬日圓的退休金，購入了一棟位於海邊小鎮、屋齡25年的平房獨棟住宅。

他們每月合計可領取約21萬日圓（約新台幣4.2萬元）年金。幸子表示，過去在東京租屋，房租與管理費幾乎占去大半收入，因此認為搬到鄉下購屋、降低固定支出後，生活應能更加寬裕。即便親友不多、環境陌生，夫妻倆仍抱持「一起看海、慢慢過日子」的期待，毅然做出移居決定。

然而，半年後前往探望父母的女兒，卻察覺家中氣氛與以往不同。她發現母親神情疲憊，父親話語變少，家中生活痕跡也顯得凌亂。冰箱內放著過期熟食，牆面甚至出現霉斑，與原先想像中的悠閒退休生活形成強烈對比。

幸子說出口的，是一句「買東西比想像中困難……」。她坦言，鄉下生活的不便遠超預期，距離最近的超市開車需約20分鐘，加上丈夫被診斷出輕度失智、被建議繳回駕照後，採買與外出幾乎全由她一人負擔。雖然仍能偶爾前往農產直銷站購買新鮮食材，但次數有限，日常飲食逐漸仰賴熟食與冷凍食品。

此外，當地居民多為高齡族群，鄰里之間僅止於簡單寒暄，缺乏實質交流。就醫與行政手續也因交通不便而增加負擔，使原本期待的「輕鬆生活」逐漸轉為壓力來源。經濟方面，夫妻雖未陷入困境，但實際開銷並未如預期大幅下降。

專家指出，退休移居鄉下並非單純的「節省開銷」選項，除了財務條件，更需審慎評估交通便利性、醫療資源與社會支持。即使經濟尚可，一旦生活機能性下降、社交圈縮小，孤立與心理壓力仍可能悄然浮現。

