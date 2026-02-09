世界健身-KY1月營收達9.74億元 創單月歷史新高

健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），今（9）日公布1月合併營收達9.74億元（約3088萬美元），月增0.53%，年增14.86%，連續第2個月創單月營收歷史新高紀錄。（世界健身-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），今（9）日公布1月合併營收達9.74億元（約3088萬美元），月增0.53%，年增14.86%，連續第2個月創單月營收歷史新高紀錄。

世界健身-KY受惠展店效益持續顯現，帶動會員收入及教練課程收入雙雙成長，顯著的業績年成長主要受益於同店會員費收入的穩健成長，較去年同月成長8%。

請繼續往下閱讀...

世界健身-KY分析，開業4年以上的門市會員費收入也較去年同期成長6%，展現了公司擴店網絡布局的穩健與成熟。此外，世界健身-KY新竹香山店已於1月31日正式開幕營運，推升在台門市達139間。

展望今年，世界健身-KY看好展店效益持續發酵外，亦積極將AI科技導入各個營運環節，包括開發與健康相關的數位平台，以及運用AI技術升級場館設施和營運系統。

這些措施可望提升會員體驗，同時有助於降低未來的營運成本。世界健身-KY將持續鞏固在台灣健身產業的領先地位，透過實體擴張和技術創新，為會員及產業創造最大的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法