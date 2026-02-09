存錢多少與收入無關！戒掉這3個壞習慣 曾經揮霍無度也能開始有錢了

戒掉的三個壞習慣，可以幫助我們開始存錢。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人即使花錢不多，也覺得錢不夠用。這可能是由於一些無意識的日常習慣造成的，與收入水平無關。

日媒雅虎財經報導，逛街購物有時也會變成購買價值數萬日圓的商品。旅行時，許多人總是優先考慮奢侈品，心想既然來了，那就好好享受吧，結果導致開銷很容易飆升。因此，投資理財的作者Okome介紹必須戒掉的三個壞習慣，可以幫助我們開始存錢。即使是曾經揮霍無度的人戒掉這些習慣後，竟然也開始有錢了！

以下為三個必須戒掉的壞習慣：

1. 停止購物犒賞自己

當辛勤工作或疲憊不堪時，人們常常會用購物來犒勞自己。當人們感到疲憊或壓力時，往往會尋求即時的快樂來提振精神，而購物這種能帶來輕鬆滿足感的方式正是其中的典型例子。

然而，如果這種習慣持續下去，不僅每次情緒波動時你都可能忍不住花錢，而且你的快樂也會轉瞬即逝。因此，有意識地用物質以外的方式來取代獎勵至關重要。

例如，有很多方法可以讓你放鬆身心，而且花費不多，例如獨自悠閒地享用一杯咖啡，用浴鹽泡個澡放鬆身心，沉浸在書本或有聲劇中，或者出去散散步。只要將情緒與消費分開，就能更容易控制你的支出。

2. 即使沒有事要辦，也不再去購物中心

「我沒有什麼特別的計劃，但我想出去走走。」很多人在這種情況下會選擇去購物中心。然而，如果你漫無目的地逛商場，最終可能會比預期花費更多。這是因為即使你沒有購物計劃，你也可能會被一些吸引你的東西吸引，或者在餐飲上花費更多。

所以，記住只有在有事可做的時候才去購物中心很重要。相反，如果你事先考慮一些其他選擇，例如公園、圖書館、托兒所、免費音樂會以及當地政府或多家公司贊助的免費活動，你就可以在不花錢的情況下享受外出的樂趣。事實上，我的家人就是透過重新思考我們的度假目的地，成功降低了度假開支。

3. 認為只在手邊有餘錢的時候才存錢

「把剩下的錢都存起來」可能會讓你覺得還有錢花，但實際上這是一種很難存下的儲蓄方法。這是因為人們總是先消費後儲蓄，所以最終往往什麼都不剩。

因此，重要的是要有意識地建立一套儲蓄「系統」。透過預先儲蓄或分期投資等方式，提早預留一定金額，就能更容易存錢，而無需完全依賴意志力。你不必一開始就選擇投資方式；選擇適合家庭狀況的方法即可。重要的是，要養成「先儲蓄」的習慣，並創造一個不知不覺就開始儲蓄的環境。

