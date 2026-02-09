別再亂逛Costco！這10款商品資深黑鑽會員「每次必買」 不藏私清單曝

Costco資深高級會員分享，每次購物都會毫不猶豫地購買以下10種商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco商品多元，不時推出新品，讓不少消費者面臨選擇障礙。《商業內幕》報導，一名擁有Costco黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members）將近10年的Blythe Chadim分享，她每次到Costco購物，都會毫不猶豫地購買以下10種商品。

1.科克蘭低脂牛絞肉：絞牛肉是餐桌上的常備食材，而Costco讓她能輕鬆備足存量。她喜歡這包包含5個獨立包裝、一磅裝的冷凍牛肉，方便保存，等到要使用時再解凍即可保持新鮮。

2.科克蘭有機義大利番茄醬：她幾乎每次都會把這款有機番茄醬放入購物車。番茄醬搭配絞牛肉與義大利麵，能為家中做兩餐。她喜歡搭配Costco的Garofalo有機義大利麵綜合包。其中一個最愛的做法，是把剩下的燉牛肉放進慢燉鍋，加入番茄醬慢煮，輕鬆做出美味的肉醬。

3.有機Cosmic Crisp蘋果：孩子幾乎每天都吃蘋果，所以Costco的大袋裝很划算。喜歡這款蘋果，因為妥善保存下來比其他品種更耐放，口感脆甜酸度剛好。

4.預先製作的馬鈴薯泥：馬鈴薯泥不難做，但準備過程耗時，又要洗更多餐具，尤其是平日晚餐時。她總會從Costco的熟食區買些現成馬鈴薯泥，方便又受家人喜愛。

5.科克蘭輕裹粉雞胸瘦塊：Costco自有品牌的輕裹粉雞胸肉塊，吃起來就像市售冷凍雞塊，但價格便宜許多。按照包裝上的氣炸鍋烹調方式，每次都能炸出金黃酥脆的雞塊。

6.Oikos Triple Zero希臘優格：優格是健康小點心，批量購買確保冰箱裡永遠有存貨。每杯Oikos Triple Zero含有15克蛋白質，無額外糖或人工甜味劑。綜合口味包有三種口味，每個人都能找到喜歡的。

7.燕麥穀片：燕麥穀片是她喜歡加在優格、果昔碗甚至冰淇淋裡的酥脆零食。Costco有各種家庭裝選擇，滿足每個人的口味。

8.科克蘭鷹嘴豆泥：尤其是小杯裝的方便份量，科克蘭的小杯鷹嘴豆泥是方便又健康的零食，富含蛋白質、纖維與健康脂肪。她喜歡搭配新鮮蔬菜，如胡蘿蔔、黃瓜片，或餅乾。

9.咖啡：選擇非常划算。Costco的咖啡選擇多元，本地豆、國際品牌以及自有品牌，還有Keurig和Nespresso機專用咖啡膠囊。咖啡價格持續上漲，但批量購買仍能找到很划算的選項。

10.科克蘭開心果：Costco有各種散裝烤或生堅果。孩子們尤其喜歡吃。烤堅果滿足對鹹味零食的需求，富含蛋白質與健康脂肪，是比洋芋片更健康的替代品。

