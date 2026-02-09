廣越1月業績月減年增 客戶拉貨動能保持穩健

廣越董事長吳朝筆表示，廣越2026年營運展望審慎樂觀。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）今天公布2026年1月營收，單月合併營收達10.39億元，月減17.1%、年增2.4%。公司表示，雖受農曆春節工作天數減少影響，導致月營收較前月回落，但整體客戶拉貨動能仍維持穩健，年對年表現持續成長。

廣越指出，1月營收年增主要來自既有國際品牌客戶訂單延續成長動能，加上產能調配與接單結構優化，使淡季仍能維持一定出貨水準。董事長吳朝筆表示，2026年營運展望審慎樂觀，除既有品牌合作關係持續深化外，新品牌客戶Alo Yoga預期自2026年起逐步放量，有助挹注整體營運成長，並帶動產品組合更加多元。

在產能與供應鏈布局方面，廣越持續強化多產地策略，其中約旦廠已成為公司關鍵策略基地。公司說明，在全球供應鏈整併趨勢下，具備規模優勢與多產地彈性配置的製造商更具競爭力，約旦廠受惠於關稅優勢，近年品牌客戶下單比重持續提升，已成為重要接單動能來源。

廣越進一步指出，2026年將持續推進約旦產能建置，藉由擴充產能與優化製程，提升交期彈性並強化供應鏈韌性，以因應品牌客戶對交期、成本與穩定供貨的要求。同時，公司也將視訂單狀況，彈性調整各地產能配置，提升整體接單與履約能力。

營運策略上，廣越表示，將以投資報酬率（ROE）作為核心營運目標，持續深化效率改革、強化成本管理，並透過供應鏈整合與精實生產，提升整體營運體質。公司認為，在高端戶外與機能服飾市場需求穩定，以及品牌客戶供應鏈集中趨勢下，有助於具備垂直整合與多產地優勢的代工廠擴大市占。

