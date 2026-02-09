子女不孝 自己的勞保給付可以不讓他們領嗎？

勞保遺屬給付制度的核心目的，在於保障被保險人死亡後，其原本可能仰賴其經濟支持的家屬之基本生活需求。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工阿霞一輩子為家庭奔波，省吃儉用將子女拉拔長大。然而，當她年老體衰、最需要家人照顧時，等來的卻是子女的冷漠與疏離。心寒之餘，阿霞不禁思考，自己多年累積的勞工保險權益，能不能不要被這些不孝子女領走?

要回答這個問題，必須先釐清勞工保險在法律上的性質。依現行《勞工保險條例》，勞工保險屬於國家依法建立的社會保險制度，其給付目的在於提供被保險人或其遺屬基本生活保障，而非屬於可自由處分的個人財產或遺產。因此，勞保給付不適用民法上的遺產分配原則，也無法透過遺囑、契約或事前約定，自行指定受益人或排除特定法定遺屬。

基於此，建議勞工在規劃自己勞保時，重點應放在依法選擇適合自身情況的請領方式，而非將勞保視為可留給特定家屬的資產工具。

至於勞工要如何規劃請領方式，則需視勞工個人健康狀況與人生規劃而定，若身體狀況穩定、預期退休年限較長，選擇年金按月領取，有助於長期生活支出；若自覺健康狀況不佳，或已有重大疾病風險，選擇一次請領，則可提高資金運用彈性。

另外，若勞工還沒開始領，或正在領的時候過世，只要依法還有勞保給付可以請領，就會由勞工遺屬來申請。依現行制度，勞保遺屬給付設有法定順位，第一順位為配偶及子女，其次依序為父母、祖父母、受扶養之孫子女、受扶養之兄弟姐妹。在法律上，並未因親屬是否盡扶養義務或是否「孝順」而設有排除請領資格的規定，因此，勞工亦無法單方面剝奪特定法定遺屬的請領權。

有人可能會有疑問，為什麼要制定遺屬年金的請領制度呢？勞保遺屬給付制度的核心目的，在於保障被保險人死亡後，其原本可能仰賴其經濟支持的家屬之基本生活需求，而非作為評價親情或懲罰、獎勵特定家屬行為的工具。對勞工而言，正確認識勞保制度的法律本質，並及早依法規劃自身的請領方式，才是避免日後產生爭議與誤解的關鍵。

