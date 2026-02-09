中華資安元月營收年增43％ 強化AI佈局

中華資安元月營收2.23億元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中華電信旗下子公司中華資安（7765）今日公告元月營收為2.23億元，月減11.7%、年增43%。主要受惠三條產品線同步成長。中華資安指出，今年以「以AI賦能資安，以資安守護AI」為策略主軸，積極佈局成為AI資安公司。

中華資安指出，今年營運主軸放在AI，除提供AI SOC服務，也為企業的AI應用提供資安檢測、健診與持續性的防護、監控應變的解決方案，同時加速自主研發產品與海外推廣，創新成長動能。

請繼續往下閱讀...

中華資安說明，在海外拓展部分，公司目前在泰國已有金融業與電信業客戶，將進一步深化亞太市場的合作布局，包括日本、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等均有實績。此外，中華資安預計於三月參展在美國舊金山的RSA Conference全球資安盛會，積極擴展海外市場。

中華資安表示，由於很多企業都開始導入AI，也開始意識到員工使用AI會帶來機敏資料外洩或未妥善處理輸出內容的資安風險；企業自己開發的AI應用無法抵抗提示詞注入攻擊、未妥適管控API、持續性曝險等資安風險。

中華資安新推出之「AI應用系統安全檢測」與健診服務，已有海內外金融業與高科技業客戶諸多成功案例；中華資安自身的SOC服務，也已導入AI Agent分析與自動化應變機制，大幅縮短偵測應變時間，並與多家國際資安大廠合作，提升守護客戶資安的偵測防禦能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法