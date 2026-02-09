宏致1月營收創單月新高 全年AI貢獻年增30個百分點

宏致行銷業務副總林楷濱（左起），總管理處副總李舒韵，董事長袁万丁，總經理黃添富，製造供應鏈運營者林萬福，研發運營長楊宗霖看好公司今年AI業務展望。（宏致提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宏致（3605）今天公告1月營收10.58億元，月增16.2%、年增17.8%，創下歷史單月新高。對此，管理層表示，在AI業務高速成長帶動下，公司今年營業額目標年增2成，其中AI相關業績貢獻占比，可望由去年的約1成拉升至4成水準，成為推動營運成長的核心動能。

台灣AI伺服器供應鏈普遍對於2026年展望保持樂觀看法，主要受惠於美系雲端服務供應商（CSP）資本支出優於去年，包括電源供應器、伺服器板件、連接線、原廠委託設計製造（ODM）等業者皆看好今年成長無虞。對此，宏致同步認為旗下AI出貨動能可望年增3位數百分比，今年1月業績已創單月新高，顯示成長動能正逐步浮現。

從客戶結構來看，宏致今年營運重心將鎖定主要雲端服務客戶，其中亞馬遜（AWS）仍為最大出貨對象，Meta也是今年的重要客戶。管理層現階段致力於優先集中資源，目標順利交付主要客戶的訂單，在既有專案保持出貨暢旺的過程中，進一步推動其他業務布局。

關於出貨產品，宏致指出，今年AI相關主力出貨項目為AOC（主動式光纖纜線）與AEC（主動式電纜），兩項產品皆先前已完成送樣，按部就班獲得客戶認證並進入出貨階段。針對出貨節奏，宏致預計下游將從6月起開始拉貨，效益可望自第二季起逐步顯現，並於下半年進一步放大。隨著AI需求延續，全年營運動能可望呈現逐季升溫態勢。

法人認為，宏致目前已被國際大廠安費諾（Amphenol）視為主要競爭對手之一，顯示該公司在AI高速傳輸、連接解決方案領域的競爭力逐步受到市場關注，過去持續投入的研發與布局所帶來的成果，有機會在今年逐漸讓效益釋放。

