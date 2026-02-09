廣達1月營收創同期新高 GB300首季出貨量超越GB200

廣達1月營收2308.35億元，創下歷史同期新高表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）1月營收2308.35億元，月減15.3%、年增61.9%，創下歷史同期新高表現。管理層指出，主要動能來自AI伺服器世代交替持續推進，隨著GB300平台自今年第一季出貨量逐步超越GB200，公司對於2026年AI業務成長抱持高度期待，出貨規模可望呈現三位數成長。

廣達說明，AI伺服器產品自Hopper世代起逐步轉向GB系列，公司客戶早在去年第三季即開始導入GB平台，時程上明顯早於部分同業，相關布局主要配合客戶節奏推進，並未出現市場傳言所稱的市占流失情形。去年出貨仍以GB200為主，GB300則自去年第三季底開始累積出貨量，自2026年第一季起，GB300將正式成為營收主力。

針對下一代平台Vera Rubin的出貨時程，廣達認為，市場若預期第二季即大量出貨並不合理，主因從模組端到系統端仍需整合與驗證時間，實際較為合理的放量時間點將落在第三季，公司將依客戶導入進度穩健推進。

除了AI伺服器之外，廣達觀察通用型伺服器需求趨於持平，研發資源配置仍以客戶需求為優先，隨著AI拉貨動能明顯，公司策略上自然偏向AI領域。回顧去年表現，通用型伺服器出貨成長優於預期，主要因AI產品推進時程延後，使上半年需求相對暢旺，在基期墊高下，今年表現回歸常態。

至於筆電業務，廣達1月筆電出貨270萬台，月減30.76%、年減3.57%，今年第一季客戶並未提前拉貨，出貨量季對季呈雙位數下滑，部分客戶認為第一季表現尚可，但後續仍需觀察。去年前三季筆電出貨優於原先預期，全年仍僅小幅成長，今年整體出貨表現則預期與產業平均水準相當。

