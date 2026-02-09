台達電1月營收創同期新高 2/26法說更新2026年AI展望

台達電受惠於AI伺服器產業鏈下游客戶拉貨力道強勁，1月營收創下歷史同期新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器產業鏈下游客戶拉貨力道強勁，1月營收496.75億元，月減7.5%、年增32.9%，創下歷史同期新高紀錄。其中，電源及零組件業績貢獻達到55%，基礎設施30%，自動化10%，交通5%，管理層預計在2月26日法說會更新2026年展望。

本土法人指出，AI與資料中心相關電源產品不僅出貨動能強勁，且產品單價與毛利率明顯優於傳統電源，有助推升整體毛利表現。台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎建設，電源系統需求穩定成長，成為近年營運表現的重要支撐。

在散熱布局方面，水冷產品已逐步從初期導入走向規模化。法人觀察，台達電水冷散熱產品涵蓋水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）、冷卻分配單元（CDU）及側掛式冷卻系統（Sidecar）等系統解決方案。2024年水冷營收占比仍低於1%，但2025年上半年已提升至約5%至6%，當年第三季進一步拉升至約11%，全年營收占比估約8%，顯示水冷產品正快速成為重要成長引擎。

法人分析，台達電Sidecar產品於2025年市佔率維持高檔，但隨著客戶導入多元供應策略，未來市佔率持續提升的難度增加。不過，整體市場需求仍持續擴大，有助支撐相關營收續成長。另一方面，CDU產品已自2025年第四季開始小量出貨，預期2026年將成為水冷業務新的成長動能，彌補單一產品市佔變化帶來的影響。

電源系統方面，法人亦點出備援電源相關產品布局，包括不斷電系統（UPS）與電池備援模組（BBU）等基礎建設型產品。其中，BBU在新一代AI機櫃架構中多為選配項目，對電源系統供應商而言，隨可供應品項增加，整體供應價值有望提升，進一步挹注營收與獲利表現。

短期營運方面，法人預估，受工作天數減少與季節性因素影響，台達電2026年第一季營收將較前一季小幅下滑，但AI相關需求維持穩健，整體淡季影響有限。展望後續，由於AI伺服器電源與水冷產品持續放量，台達電今年營收與獲利仍將維持成長趨勢，顯示AI基礎建設已由題材階段，逐步轉為穩定貢獻獲利的核心動能。

