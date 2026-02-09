自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

王品自結元月營收21.8億元 中國事業營收反彈19.57％

2026/02/09 16:09

王品（2727）集團今日公布1月自結合併營收21.8億元，年減1.72%。（王品提供）王品（2727）集團今日公布1月自結合併營收21.8億元，年減1.72%。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今日公布1月自結合併營收21.8億元，年減1.72%，主要是去年農曆春節9天假期落在1月，其中台灣事業群營收17.7億元，年減5.61%，中國事業群調整有成，1月營收4.1億元，年增19.57%。

王品集團台灣事業群1月有4大品牌「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」及「和牛涮」合計11家千萬大店，其中，夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店、肉次方台中文心崇德店、肉次方台北峨眉店與肉次方台南府前店為前5大店王，同時也是2025全年營收前5名的集團優等生。

不僅展現都市商圈影響力，也顯示集團多品牌成功涵蓋輕奢體驗與吃到飽的多元餐飲場景，目前王品集團全台門店數已達364家，看好農曆春節9天連假，將挹注營收動能。　

集團全台364家餐廳除夕公休1日，大年初一即開始提供服務，聚餐品牌「西堤牛排」、「陶板屋」、「青花驕」、「享鴨」、「莆田」、「丰禾」等餐廳初二、初三訂位已近全滿。

「夏慕尼」、「王品牛排」以全新雙人套餐搶攻情人節約會商機，訂位同樣熱絡，三大中餐品牌外帶年菜、「王品嚴選」冷凍年菜及鍋物組預購熱烈，將同步挹注2月營收。

集團樂觀看待台灣市場潛力，持續深耕，2026年也將積極展店，全年目標再加開20-30家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財