台塑三寶千億聯貸簽約、創10年最大規模 一銀、玉山銀、合庫、兆豐力挺

〔記者陳梅英／台北報導〕 台塑企業旗下台塑、南亞與台化合計新台幣1000億元聯貸案，9日正式完成簽約，為台塑企業近10年來最大規模聯貸案。其中，台塑320億元聯貸由第一銀行與玉山銀行共同統籌主辦；台化320億元聯貸案由合庫銀行擔任統籌額度管理銀行、兆豐銀行擔任擔保品管理銀行；一銀還同時共同主辦南亞與台化聯貸案，玉山銀亦共同主辦台化聯貸案，展現國內金融業對台塑企業推動轉型與落實ESG的高度支持。

台塑企業為國內石化產業龍頭，穩健經營逾70年。面對產業競爭加劇、全球淨零排放趨勢及科技變革的關鍵時刻，台塑推動「產品轉型」、「事業轉型」、「低碳轉型」、「能源轉型」與「數位轉型」五大轉型主軸，並透過充實研發人力、技術移轉與全球市場布局三大方向，發展前瞻技術與新產品，跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業，積極提升產品差異化與附加價值，加速企業多角化布局。

本次聯貸資金用途主要為充實營運週轉資金及償還既有負債，同時將ESG永續績效指標與財務指標納入授信條件。聯貸銀行將定期檢視企業永續績效與財務承諾，掌握營運狀況，鼓勵企業善盡社會責任，與國際永續發展趨勢接軌。

一銀與玉山銀表示，將持續發揮金融影響力，結合金融專業與永續理念，協助企業邁向高附加價值與永續經營，成為企業轉型最堅實的後盾。合庫及兆豐也致力於永續成長，並協助企業實現相同願景，積極統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展。

