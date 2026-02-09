自由電子報
陽明交大攜手AMD布局未來 啟動AI與次世代半導體前瞻研究計畫

2026/02/09 15:55

陽明交大與AMD共同設立「AMD前瞻研究計畫」。（陽明交大提供）陽明交大與AMD共同設立「AMD前瞻研究計畫」。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕頂大大廠強強聯手！陽明交大與科技大廠AMD今正式宣布共同設立「AMD前瞻研究計畫」（AMD Advanced Research Program），深化雙方在人工智慧、高效能運算及次世代半導體技術領域的長期研究合作，並培育具備國際競爭力、能即時銜接產業需求的高階科技人才。

校方說明，面對人工智慧與高效能運算系統在資料搬移、頻寬密度與能源效率面臨日益嚴峻的挑戰，「AMD前瞻研究計畫」著重提出突破性解決方案，研究重點涵蓋高能源效率之AI加速器與硬體架構、效率導向之AI模型與演算法、邊緣--雲端協同AI、矽光子與光學 I/O技術、異質整合與先進封裝，以及應用於醫療、6G通訊與量子科技等新興領域之感測器—AI協同設計。

校方指出，此計畫由AMD支持，攜手電機學院推動具研究與技術突破，遴選具卓越教學與研究成果、並具備國際學術聲望與領導能力之專任教師，進行前沿研究，並透過AMD-NYCU人工智慧計算與通訊研究聯合實驗室，在重要國際會議中展現研究成果，並強化雙方在AI加速器、矽光子運算系統等關鍵技術領域的策略性領導地位。

校方強調，「AMD前瞻研究計畫」的設立，彰顯學校與產業界持續緊密合作，並引領AI與半導體前瞻研究的承諾與行動。透過與AMD等全球領先科技企業攜手，學校將進一步強化在電機與電腦工程領域的研究能量，深化前瞻技術布局與人才培育，並鞏固其作為全球重要學術重鎮的地位。

