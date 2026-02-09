鼎基1月營收2.8億元看好今年展望 董座尾牙加碼百萬激勵士氣

鼎基1月營收2.8億元，尾牙加碼百萬激勵士氣。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜領導廠鼎基材料（6585）今日公告1月營收2.82億元、月減3%、年減11%。主因是去年農曆春節較早，部分客戶提前備貨，加上當時因應關稅政策調整拉貨需求，墊高整體比較基期；展望今年，總經理林庚賢指出，去年已是營運谷底，持續針對汽車、醫療、電子三大產品全力衝刺，今年表現一定會優於去年。

儘管第一季為產業傳統淡季，不過，鼎基認為，目前整體訂單動能仍維持穩定、未見需求轉弱，看好客戶庫存水位逐步回補及關稅不確定性因素緩解下，全年營運力拚成長。在各產品線表現方面，汽車領域持續受惠客戶擴張全球版圖、成功切入新市場，帶動元月營收貢獻較上月明顯攀升，成為開春首要增長引擎、醫療領域展現高度剛性需求，表現則與上月相當、電子與其他領域受限於產業傳統淡季，進入出貨放緩期，營運表現相對平淡。

此外，鼎基上周舉行尾牙，董事長林勳臺為感念員工過去一年在競爭環境中全力投入付出、共同為公司發展努力，除既有抽獎獎金外，額外以個人名義加碼上百萬元現金，全場歡聲雷動、掌聲與歡呼聲不間斷，為新的一年注入滿滿士氣與強大向心力。

展望未來，林庚賢指出，去年已是鼎基營運谷底，將持續針對汽車、醫療、電子三大高附加價值領域產品全力衝刺，並透過強化國際品牌合作、提升全球市場能見度及優化內部管理體質，對今年重返成長態勢充滿信心，預期今年營運表現將優於去年。

