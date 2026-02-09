逛夜市見財神！高雄妙齡女揪朋友買刮刮樂 連刮2個大獎

台彩表示，高雄1位妙齡女子與朋友相約前往高雄六合夜市逛街，與朋友買下整本「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據高雄市新興區民主橫路「好好運彩券行」代理人黃小姐描述，1位妙齡女子與朋友相約前往高雄六合夜市逛街，經過彩券行時被門口高掛的紅燈籠與微笑充氣財神吸引，有種「被感應到」的感覺，她進到店內又看見櫃台擺放紫南宮金雞，突然湧現想試手氣的衝動，於是當場決定直接買下整本「2000萬超級紅包」，沒想到先是刮出1張10萬元，引起朋友一陣歡呼，女子相當淡定繼續往下刮，竟再刮中100萬元，現場驚呼聲不斷，朋友們直呼這個感應太神奇了。

另外，台中市沙鹿區中山路「鑫好發彩券行」代理人柯小姐描述，2位年約30歲的女性當天盛裝走進彩券行買了3張「2000萬超級紅包」，2人刮獎時相當冷靜，結果刮中100萬元，但發現中了100萬元後2人沒有歡呼，而是先拿起手機用APP掃描Qrcode反覆確認，確定中獎後才露出微笑。

柯小姐轉述，其中1位中獎人表示，她自己生肖屬雞，2人稍早去吃喜酒，現場也巧遇到2位同樣屬雞的孕婦，得知屬雞的人馬年「運勢特別旺」，加上看到彩券行內供奉金雞，接二連三出現吉兆，才讓她們決定買刮刮樂試試手氣，想不到就幸運刮中100萬大獎。

