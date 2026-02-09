自由電子報
TEAM TAIWAN！台灣虎航明限量開賣WBC應援套票

2026/02/09 15:29

TEAM TAIWAN！台灣虎航明日將限量開賣WBC應援套票。（台灣虎航提供）TEAM TAIWAN！台灣虎航明日將限量開賣WBC應援套票。（台灣虎航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航今（9）日宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，內容包括東京來回機票與台日、台韓大戰兩場賽事門票，將於明（10）日10:00準時開賣。

台灣虎航指出，隨著2026世界棒球經典賽（WBC）的熱潮席捲全台，經典賽事門票更是一開賣便瞬間秒殺，針對渴望親臨現場、見證中華隊關鍵對決的熱血球迷，開賣全台僅限量5組的「熱血應援雙賽套票」，包含台灣虎航桃園往返東京的來回機票外，最重要的是能一次擁有台日及台韓對決兩場最難入手的賽事門票，持有此套票的球迷將能同時參與3月6日的台日大戰與3月8日的台韓大戰，售價為30800元。

台灣虎航指出，若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，售價29800元，套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供一張3月6日台日大戰的外野應援席門票。

台灣虎航也精心規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾乙份。

