「不存股、改存基金」成趨勢 元大投信單月定期定額扣款破百億元

〔記者張慧雯／台北報導〕「紀律投資」比「進場時點」更重要！根據投信投顧公會統計，投資人定期定額趨勢持續成長，光是元大投信旗下基金單月定期定額扣款金額在去年12月時已突破百億元，再創全新里程碑，其中，元大台灣50（0050）定期定額金額更來到70.8億元、同創歷史新高。

據投信投顧公會2025年12月底資料顯示，0050定期定額金額超過70億元、寫下新高，與2024年12月底相比大增48.2億元、人數同期成長43.3萬，平均每人單月扣款接近萬元，帶動元大投信旗下基金單月定期定額來到105億元。

元大投信指出，0050為台灣首檔市值型ETF，成立以來至2026年1月含息報酬率為1511%，以每年250交易日換算年化報酬率約為13.3%，而市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情，2025年優化費用率、股價分割後，帶動市值型投資策略認同度提升。

除0050外，元大投信定期定額前五名投資標的還包括元大高股息（0056） 、元大台灣高息低波（00713） 、元大S&P500（00646）、元大臺灣ESG永續（00850） ，均為證交所定期定額戶數排行榜前20名。元大S&P500（00646）所追蹤的標普500指數，為美國最具代表性大盤指數，多次獲股神巴菲特推薦一般投資人應選擇標普500指數基金作為核心配置，對台灣投資人而言，可透過00646建立美股資產，與0050進行搭配。

元大投信也表示，「及早定期定額」比「擇時進場」更重要，面對股市長期向上趨勢，雖然定期定額成果短期內較易受市場波動影響，但長期會因為投入資金筆數增加而平均投資成本，進而反映長期投資優勢。

