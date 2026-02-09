自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

蔡英文現身中環旗下比夢烘焙坊 最愛S號法國麵包

2026/02/09 14:54

前總統蔡英文親自到比夢烘焙坊買麵包，最愛S號法國 。（擷取自粉專）前總統蔡英文親自到比夢烘焙坊買麵包，最愛S號法國 。（擷取自粉專）

〔記者張慧雯／台北報導〕中環（2323）旗下比夢烘焙坊陽明山店今日迎來貴客！前總統蔡英文親自到比夢烘焙坊買麵包，還說「最喜歡比夢S號法國」。

中環董事長翁明顯斥資上億元在陽明山打造「比夢園區」，細數園區內的餐廳包括康迎鼎、台之最，還有比夢烘焙坊，當時翁明顯就強調，比夢烘焙坊不惜血本，麵粉都是日本進口，材料絕對是一等一，希望將陽明山比夢園區打造成類似概念，讓每個人一想到度假、放鬆、休閒，就想到這裡來。

而今日蔡英文親自到比夢烘焙坊買麵包，比夢烘焙坊立刻PO在FB粉專，希望小英總統「要常來喔～」，粉專還分享小英說「常常請幕僚打電話來訂麵包，但今天是特地到店裡來買，最喜歡比夢S號法國，老闆把這舊美軍宿舍整理得很溫馨、熱鬧，和小時候住在陽明山的氣氛很不一樣。」

比夢烘焙坊表示，「S號法國」就是S型的法國麵包，內包乳酪塊+紅豆粒，吃起來相當有嚼勁；從每天早上10點的第一爐開始，天天來都能嚐到當天出爐的麵包，總共有90多種不同麵包，可以來喝下午茶、吃麵包，呼吸山上的新鮮空氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財