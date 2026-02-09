AI也能管荷包！Google揭Gemini「10招」助攻2026年預算規劃

Google在官方部落格中分享，旗下Gemini可透過10種實用情境，協助使用者在新的一年更有系統地整理收支、規畫預算。（下載自google官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI工具逐步融入日常生活，財務管理也成為最新應用場景之一。Google近期於官方部落格發布教學文章，示範如何運用旗下AI助理Gemini，透過簡單提示語完成年度預算規劃，從設定儲蓄目標、分析支出結構，到取消不必要的訂閱服務，提出「10種方法」協助使用者在新的一年更有系統地管理金錢。

Google指出，使用者不必具備財務專業背景，只要描述自身收入與支出情況，Gemini便能生成清楚的行動藍圖。例如，想在年底前存下購車頭期款或準備旅遊基金時，可要求AI建立12個月存錢計畫，並標示可能超支的風險點；若面臨不同理財選擇，也能請Gemini比較兩種情境的長期效益，協助判斷是繼續負擔車貸，還是出售車輛、轉向投資更為有利。

請繼續往下閱讀...

在稅務與日常消費方面，先透過NotebookLM匯入官方稅務文件，之後再用AI找出可能的節稅空間；此外，採買時也能事先規畫一週餐食表，避免衝動消費侵蝕存款。同時，Gemini還可協助草擬與保險公司或水電業者協商費率的Email，成為降低固定支出的談判助手。

此外，Google也將Gemini整合進Google Sheets，讓預算管理更加自動化。使用者可快速生成專業格式的年度預算追蹤表，或讓AI將銀行交易紀錄分類，清楚標示飲食、房租與娛樂等項目。對於不熟悉試算表函數的族群，Gemini也能依照描述產生複雜公式，計算信用卡還款期數，甚至分析歷年數據，找出支出成長最快的項目，用圖表呈現潛藏的財務壓力。

在電子郵件方面，Gemini同樣可扮演清理帳務的角色。透過Gmail側邊欄功能，使用者可以快速搜尋近半年所有訂閱型服務收據，列出月費金額與續訂日期，協助盤點哪些「殭屍訂閱」該被取消，避免長期被自動扣款卻未實際使用。

Google強調，這套以AI為核心的預算管理方式，目標是讓使用者減少耗費在帳單整理與試算上的時間，把心力投入在更長期的財務目標上。以下官方部落格提出的10種方法：

1：規劃大額支出項目

如果希望存錢買新車或計劃出國旅行，可以要求Gemini擔任個人策略師。舉例：我想在12月前存下1萬美元作為買車的首付款。我每月的稅後收入是 ，每月支出是 。請建立一個為期12個月的儲蓄路線圖，並指出超支風險最高的部分。

2：權衡不同方案

財務規劃的另一種方法是預測不同的結果。例如，請比較我2026年預算的兩種情境。情境 A：我保留目前的汽車，每月支付500美元車貸。情境 B：我把車賣掉，換成現金購買的二手車，並將每月省下的500美元拿去投資，請展示這兩種方案在預期收益上的差異。

3：建立稅務規則翻譯器

與其猜測哪些可以扣除，不如在NotebookLM中使用以美國國稅局（IRS）官方指南為基礎的 Gemini，來尋找潛在的節稅機會。

4：設計省錢的餐食計畫

每週採買預算是200美元。請用低成本、當季食材，做一份7天的餐食計畫；並用表格提供分類好的採買清單，估算每個品項的價格。

5：草擬降低帳單的協商信

使用Gemini草擬一封具有說服力的信件，幫助你協商更優惠的水電、保險等費用。

6：產生專業的預算追蹤表

跳過繁瑣的設定，在Sheets中使用Gemini，只需幾秒鐘即可建立一個結構化、專業的預算範本。

7：自動替支出分類

再亂的銀行明細，Gemini也能處理，一個指令即可更清楚資金去向。舉例：分析A欄中的交易說明。在B欄中將每筆交易歸類為：食品、交通、租金、娛樂或雜項。

8：不會寫程式也能寫複雜公式

舉例來說，請寫一個公式，計算在21% APR（年利率）下，用每月300美元的還款金額，償還4,500美元信用卡餘額需要幾個月。並解釋公式如何運作，讓我能套用到其他債務

9：找出預算中的漏洞

例如分析2026年1月至3月的支出，與2025年的平均水平相比，哪些類別的增長百分比最高？請建立一個圖表來呈現。

10：盤點收件匣裡的「殭屍訂閱」

在Gmail側邊欄使用Gemini，找出那些自動扣款的服務，讓你更清楚哪些可能該取消。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法